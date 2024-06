Maestrina Zélia Gomes “muito feliz” pelo reconhecimento do empenho, trabalho e dedicação

Além de dirigir o Coro de Câmara da Madeira no grandioso momento musical com as interpretações ‘Alto Livro de Camões’, de Benjamim Salgado; ‘Para os Braços da Minha Mãe’, de Pedro Abrunhosa, com arranjos de João Caldeira e Zélia Gomes, e ‘Ilha de Sonho, Madeira’, de João Victor Costa, a Maestrina Zélia Gomes foi uma das individualidades condecoradas, agraciada com o Grau de Oficial da Ordem do Mérito.

Distinção que recebeu “com uma enorme satisfação, que acho que é natural, quando vemos que realmente reconhecem todo o nosso empenho, todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação. Portanto, só tenho a dizer que realmente estou mesmo muito feliz”, manifestou minutos antes do início da cerimónia.

Com mais de 40 anos ligados à música, confessa que foi ficou surpreendida com o reconhecimento público. Muito por culpa dos seus alunos.

“Surpreendida eu não fiquei, mas pensei que poderia ser daqui a mais uns anos”. Aconteceu por ser este ano, o 23º em que a Maestrina dirige o Coro nas cerimónias do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Madeirenses. “Às vezes os meus alunos é que diziam – que um dia seria condecorada -, e acho que isso me ficou lá no fundo”, revela, para justificar a razão da admiração contida.

“Por um lado fiquei um pouco surpreendida, mas surpreendida, surpreendida fiquei com as palavras dos meus alunos, porque afinal eles tinham razão”, concluiu.

Zélia Maria Ferreira Gomes

Nascida no Funchal, a maestrina Zélia Gomes é diplomada com o curso Superior de Canto Concerto pelo Conservatório de Música da Madeira, detém a Licenciatura em Administração e Gestão Escolar pelo Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE) de Odivelas, possui o Mestrado em Ensino de Educação Musical no Ensino Básico e o Diploma de Estudos Avançados em Ciências do Trabalho, área da Psicologia Social, pela Universidade de Cádiz, Espanha, e concluiu o Doutoramento em Ciências do Trabalho, área da Psicologia Social, pela Universidade de Cádiz, Espanha.

Foi professora de Educação Musical no ensino Básico, professora de Canto e Professora de Técnica de Canto Coral, e participou em vários cursos de Formação e Pedagogia Musical e de Direcção Coral e Técnica Vocal com profissionais internacionais de referência.

A sua actividade como maestrina iniciou-se em 1991 com o Grupo Coral do Estreito de Câmara de Lobos, Coro Infantil e Coro Juvenil do Conservatório

Desde 2001 tem a seu cargo a Direcção Artística do Coro de Câmara da Madeira, nesse mesmo ano fundou o Ensemble Vocal Regina Pacis do Conservatório e, em 2014, formou o Ensemble Vocal Feminino Ninfas do Atlântico.

Tem realizado inúmeros concertos participando em Festivais de Música e Encontros de Coros em diversos locais, nomeadamente na Madeira, Porto Santo, Portugal Continental, Espanha, Eslovénia, Praga e em Inglaterra.

Desde 1991 teve a seu cargo a Direcção Artística do Festival da Canção Infantil da Madeira, incluindo a coordenação da gravação dos CDs com o Coro Infantil do Conservatório e registos discográficos com os seus diversos coros.

Participou com os seus coros e alunos de Canto em Teatros Musicais e óperas, nomeadamente Orquídea Branca e o Salto de Jorge Salgueiro, entre outros produzidos pelo antigo Gabinete Coordenador de Educação Artística.

Tem participado com o Coro de Câmara da Madeira em eventos de destaque da Região a convite da Câmara do Municipal do Funchal, da Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e da Diocese do Funchal.

Recebeu diversas homenagens de entidades oficiais pelos serviços prestados em prol da educação e da cultura na RAM, e alunos seus acumularam prémios em concursos em Portugal e no estrangeiro, dos quais se destacam a aluna Micaela Abreu, vencedora da II edição do Got Talent de Portugal, e o Ensemble Vocal Feminino Ninfas do Atlântico, que em 2018 venceu a IV edição do Got Talent Portugal.