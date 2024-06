Clube Naval do Funchal destacou-se no Grande Prémio Cidade do Funchal 2024

O primeiro Grande Prémio Cidade do Funchal 2024 decorreu de 30 de Maio a 1 de Junho, sendo esta uma organização do Clube Naval do Funchal em parceria com a Associação de Natação da Madeira.

O Grande Prémio Cidade do Funchal foi composto por três etapas: 1.ª Etapa - VIII FUNCHAL ECO SWIM; 2.ª Etapa - III Campeonato Clube Naval do Funchal - Cadetes; 3.ª Etapa - XII Torneio Cidade do Funchal.

Os grandes vencedores foram encontrados através do somatório de pontos das três etapas. Em 1.º lugar ficou o Clube Naval do Funchal com uma pontuação de 620. Em 2.º lugar Juventude Atlântico Clube com 215 pontos e o Clube Desportivo Nacional a fechar o pódio com 207 pontos, indica nota à imprensa.

A restante classificação deu o 4.º lugar ao Clube Escola O Liceu, 5.º lugar ao Ludens Clube de Machico, 6.º lugar ao Clube Desportivo São Roque e em 7.º lugar ao Clube Desp. Recreativo Santanense. Quanto ao Clube Naval do São Vicente e ao Grupo Desp. Corticeiras não conseguiram pontuar.

A atribuição dos prémios teve lugar no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal, Piscinas Paulo Camacho na Nazaré, no dia 1 de Junho, pelas 18h30, com a presença do director regional, David Gomes, do director de Departamento de Juventude e Desporto e da direcção do Clube Naval do Funchal na pessoa da vice-presidente Livramento Silva e de Carla Patrícia.

Quanto à 3.ª etapa do Grande Prémio Cidade do Funchal 2024, XII Torneio Cidade do Funchal foi composta por 3 sessões de provas divididas em 2 dias, 31 de Maio e 1 de Junho, e juntou mais de 160 atletas e mais de 20 treinadores dos diversos clubes da Região.

Quanto às medalhas alcançadas por clube nesta etapa: O Clube Naval do Funchal conquistou 68 de ouro, 63 de prata e 38 de bronze; o Clube Juventude Atlântico conquistou 17 de ouro, 23 de prata e 26 de bronze; o Clube Desportivo Nacional conquistou 21 de ouro, 14 de prata e 18 de bronze e o Clube Escola O Liceu conquistou 3 de bronze.

O XII Torneio Cidade do Funchal ficou marcado por 7 novos recordes regionais de piscina de 25 metros, sendo eles nos 200m Costas por Maria Franco Ferro (CNF) em Inf B com a marca de 2:36.47; 100m Bruços por Laura Sofia Rodrigues (JACL) em Jun17 com a marca de 1:13.97; 200m Mariposa por Joaquim Eduardo Carvalho em S17, Open com a marca de 2:56.88; 100m Mariposa por Joaquim Eduardo Carvalho em S17, Open com a marca de 1:21.74; 50m Mariposa por Joaquim Eduardo Carvalho em S17, Open com a marca de 37.50; 100m Livres por Joaquim Eduardo Carvalho em S17, Open com a marca de 1:08.75 e 50m Livres por Joaquim Eduardo Carvalho em S17, Open com a marca de 32.65.