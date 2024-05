Funchal no ranking das cidades que mais hambúrgueres pedem através da Glovo

O Funchal está entre as cidades que mais hambúrgueres consomem através da Glovo, revela a marca espanhola.

Em nota emitida, a plataforma de entregas aponta que o número de pedidos de hambúrgueres foi "surpreendente" no último ano, com Setúbal a ocupar o primeiro lugar no ranking de cidades que mais pedidos fazem, seguindo-se Ponta Delgada e Funchal.

"É a Norte que se revelam os pedidos mais curiosos, com um barcelense a registar o maior número de compras em hambúrgueres do último ano, com 383 pedidos e um total gasto de 3.704,45 euros", pode ler-se no comunidado.

Segundo a Glovo, a maior compra num só pedido chegou aos 385 euros e foi feita na zona de Lisboa, com a encomenda de sete XXL Burguers, em que cada um pesava 2.3kg.

O primeiro do ano, 1 de Janeiro, continua a ser o dia em que os portugueses mais pedem hambúrgueres, chegando ao dobro do que é habitual.

Para assinalar o Dia Mundial do Hambúrguer (28 de Maio), a Glovo lança uma das maiores campanhas de sempre com promoções de 2x1 e descontos em conjunto.

De 27 de Maio a 2 de Junho, será possível encomendar, no Funchal, dois hambúrgueres pelo preço de um na Hamburgueria 351 Bistro Bar e na Casa dos Grelhados.