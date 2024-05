Ebrahim Raisi foi um "amigo notável" da Rússia

O Presidente russo, Vladimir Putin, prestou homenagem ao Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, morto num acidente de helicóptero, descrevendo-o como um "político notável" e um "verdadeiro amigo" da Rússia.

"Ebrahim Raisi era um político notável (...). Como verdadeiro amigo da Rússia, deu um contributo pessoal inestimável para o desenvolvimento das relações de boa vizinhança entre os nossos países [Rússia e Irão] e envidou grandes esforços para as elevar ao nível de parceria estratégica", afirmou o Presidente russo numa mensagem de condolências emitida pelo Kremlin.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, prestou homenagem à memória do Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e do ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, que também morreu no mesmo acidente.

"O Presidente Raisi e o ministro dos Negócios Estrangeiros Amir-Abdollahian eram amigos verdadeiros e de confiança", afirmou Lavrov em comunicado.

As equipas de socorro iranianas recuperaram hoje os restos mortais de Ebrahim Raisi e dos outros oito passageiros que seguiam no helicóptero que se despenhou no domingo no noroeste do Irão, anunciou o Crescente Vermelho.

O helicóptero que transportava também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, despenhou-se na zona de Kalibar.

O acidente ocorreu quando a comitiva regressava da zona de fronteira com o Azerbaijão, onde Raisi inaugurou uma barragem em que participou o homólogo azeri, Ilham Aliyev.