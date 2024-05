Cozinha móvel é primeiro projeto concretizado do Orçamento Participativo de 2023/24

A Universidade Sénior do Funchal recebeu a cerimónia de apresentação da cozinha móvel, um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo Municipal de 2023/2024. Este é o primeiro projecto a ser concretizado e foi o 3.º classificado entre 7 projetos inseridos na Categoria Sénior, tendo contado com 410 votos. O investimento para implementação do projeto foi de, aproximadamente, 5.000 euros.

Este equipamento destina-se aos utentes da Universidade Sénior do Funchal, Centro Comunitário do Funchal e Ginásios Municipais. A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, esteve presente na apresentação deste projecto que tem como objectivo a promoção de uma alimentação saudável, segura, inclusiva e sustentável.

O Orçamento Participativo do Funchal foi lançado pela autarquia em Maio de 2023, com uma verba global de 550.000 euros, resultou em 14 projectos vencedores, nas 4 categorias criadas para o efeito, juvenil, escolar, concelhia e sénior.

A edição de 2023 contou com a apresentação de 57 propostas e após análise técnica por parte dos serviços da CMF, foram validados 35 projetos técnica e financeiramente viáveis, submetidos à fase de votação pública.

Foram 14 projectos vencedores, escolhidos pelos munícipes: 1 projeto juvenil, 2 projetos escolares, 4 projectos concelhios e 7 projetos seniores.