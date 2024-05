Madeirenses pagaram "mais de 3,1 milhões em gás" do que açorianos

“Graças à prática dos monopólios que são protegidos por este Governo amantizado pelo PSD, CDS e PAN, os madeirenses pagaram, em 2023, mais 3,1 milhões em gás (botija), do que os açorianos. É uma vergonha”, declarou, o candidato às Regionais pelo Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, lamentando que "é muito dinheiro para uma Região que está mais perto para o transporte de mercadorias do que os Açores. Esta situação mostra que a classe política está refém de grandes grupos que enriquecem aumentando o custo de vida dos madeirenses".

Numa iniciativa política promovida na manhã deste domingo em várias freguesias da Região, o candidato à presidência do Governo acompanhou as equipas do partido que estiveram no Funchal revelando uma das medidas do JPP para aliviar o custo de vida das famílias madeirenses.

As famílias e as empresas estão a pagar o gás mais caro, mais 10 euros por garrafa, uma situação que agrava o custo de vida, sacrifica famílias e empresas, e enriquece um grupo monopolista. Por isso o nosso programa de Governo compromete-se em regular o preço do gás, reduzir o preço e aliviar as famílias e as empresas Élvio Sousa

Para Élvio Sousa, "o gás butano está a ser protegido por uma minoria, e veja-se que é um produto petrolífero que escapou à regulação e não consta da lista de produtos sujeitos a preço máximos na Região, o que vem adensar mais a proteção que é dada a um grupo monopolista".