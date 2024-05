Projecto de reabilitação urbana vai permitir passeio no lado norte da Rua do Carmo

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, hoje, um projecto de reabilitação urbana na zona da Travessa do Rego(Rua do Carmo/Rua Mary Jane Wilson. Segundo explicou Bruno Pereira, no final da reunião de Câmara, esta intervenção vai permitir que o lado norte da Rua do Carmo tenha passeio.

O vice-presidente da CMF indicou ainda que foram aprovadas 28 bolsas de estudo para o ensino superior, num total de 19 mil euros. Segundo dados da autarquia, neste ano lectivo, já foram aprovados 1.725 apoios a bolseiros, "o que significa mais 76% do que no ano anterior, isto num total de 1,5 milhões de euros".

O vice-presidente da autarquia também referiu a aprovação, no âmbito do regulamento municipal para o associativismo, de 14 projectos na área da educação, num total de 65 mil euros.

Foram ainda aprovados mais cinco Programas de Ocupação e Formação em Contexto de Trabalho, sendo que este ano são já 90 os bolseiros a trabalhar na autarquia, o que perfaz um investimento de 850 mil euros.

Bruno Pereira abordou ainda a segurança na cidade, salientando que está para breve a aprovação de um novo regulamento do funcionamento dos espaços de animação nocturna, bem como o concurso das 44 câmaras de video-vigilância, em 38 sítios, lembrando a importância que terá a instalação destas câmaras para que o Funchal seja mais seguro, já irão ser dissuasoras, estando, ademais, a PSP a monitorizá-las.