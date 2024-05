Requerimento potestativo do PS adia votação de proposta do PSD e CDS-PP sobre IRS

O PS entregou hoje um requerimento potestativo para adiar a votação do texto de substituição do PSD e do CDS-PP da proposta do Governo de redução do IRS.

Os partidos que apoiam o Governo tinham agendado para hoje a votação daquela proposta, mas o requerimento do PS adia o processo, tendo o deputado socialista António Mendonça Mendes referido que o objetivo é "chegar a acordo neste processo", acreditando que "há todas as condições para isso".

Um adiamento que levou o deputado do PSD Hugo Carneiro a "lamentar" este "bloqueio", sublinhando que não vão deixar tentar "concluir o processo".