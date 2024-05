RIR quer Europa mais justa, solidária e sustentável

O Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) apresenta-se, pela primeira vez, às Eleições Europeias com uma lista encabeçada por Márcia Henriques (presidente do partido), seguindo-se Vitorino Silva (fundador do partido) e Liana Reis (coordenadora regional da Madeira).

Em nota emitida, a candidatura assume "acreditar firmemente que o equilíbrio entre a liberdade e igualdade é fundamental para uma sociedade justa e próspera".

Equilíbrio, diálogo, inclusão, diversidade, sustentabilidade, responsabilidade, justiça social, igualdade de oportunidades e o progresso com respeito à tradição, são descritos como "princípios fundamentais" do partido.

Estamos comprometidos em promover uma Europa mais justa, solidária e sustentável, onde todos os cidadãos tenham a oportunidade de prosperar e contribuir para o bem comum. RIR

Entre as propostas do RIR está a "convergência dos salários mínimos e médios Na Europa".

"É inaceitável que Portugal continue a figurar como o quinto país europeu com salários mais baixos, o que não apenas prejudica a qualidade de vida dos cidadãos, mas também mina a coesão social e económica da União Europeia", alerta.