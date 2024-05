“Estes resultados são claramente muito duvidosos”, conclui o RIR

“Perante os resultados divulgados hoje pelo DIÁRIO de Notícias referentes à sondagem de intenção de voto, temos a referir que a nós não nos afecta em nada. Face ao trabalho que temos vindo a realizar no terreno e às reacções da população, estes resultados são claramente muito duvidosos, pois a revolta contra o governo de Albuquerque e a postura do CDS não se reflectem nestes números apresentados”, diz Liana Reis, cabeça-de-lista do Reagir Incluir Reciclar (RIR).

A candidata lamenta que o RIR e outras candidaturas com menos intenções de voto sejam ‘ignoradas’ no estudo de opinião. “Lamentamos que continuem a apresentar os resultados apenas dos partidos com representação parlamentar regional e nacional, esquecendo os ditos mais pequenos”, reclama.

Conclui por isso que “a verdadeira sondagem serão os resultados finais do dia 26 de Maio e alertamos aos madeirenses que estejam atentos ao título das sondagens – PSD só garante maioria absoluta com o CHEGA. Voto no CHEGA e CDS será entregar esses mesmos votos ao PSD e assim manter-se-á a governação de arrogância, prepotência e ‘do quero, posso e mando’”, concretiza.

A sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M indica que o PSD ganha, o JPP regista a maior subida e o PS não consegue descolar. CDU e PAN saem do parlamento e o RIR não consegue eleger. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 23 de Maio.