RIR apela à fiscalização do Turismo para conter massificação

A candidatura do RIR às Eleições Regionais do próximo domingo defendeu esta quinta-feira, 23 de Maio, "um maior controlo na entrada dos turistas na ilha" para conter a massificação do turismo na Região.

Depois de realizar acções de campanha eleitoral na Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta, o RIR revela que deparou-se "com uma quantidade enorme de turistas", denunciando que "alguns deles apresentam práticas irregulares de civismo".

"O que assistimos actualmente é um turismo em massa, completamente desorganizado e que nos atrevemos a apelidar de selvagem perante as situações bizarras a que temos assistido, nomeadamente a dormirem em tendas montadas em ruas principais da nossa cidade, em escarpas como aconteceu em Machico, cenas de pancadaria na noite devido a consumos excessivos de substâncias ilícitas, a tomarem banho em wcs de cafés e roupas a secar em plena via pública", expõe a candidatura em nota emitida.

Para resolver o problema, o RIR propõe "uma maior fiscalização do sector", em especial dos alojamentos locais e das rent-a-car.