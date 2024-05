Ténis consagra Guilherme Marques como Campeão Regional Absoluto

Guilherme Marques, tenista do Roberto Costa TC, "sagrou-se como novo Campeão Regional Absoluto em Ténis", informa hoje uma nota da Associação Regional de Ténis, com a "prova mais importante" do ténis madeirense a ter decorrido na Quinta Magnólia.

Com a participação de 30 tenistas, "Guilherme fez uma prova brilhante em que não cedeu nenhum set, vencendo o primeiro cabeça-de-série nas meias-finais, Alexandre Zdimal, por 6-2 e 6-4. Na outra meia final, o segundo pré-favorito à vitória, Sebastião Cortez, também do Roberto Costa TC, venceu o colega de clube, Bernardo Cardoso, por 6-3 e 6-1, marcando lugar na finalíssima. No encontro decisivo, e após um primeiro set equilibrado, Guilherme Marques disparou no marcador acabou por se sagrar, novamente, Campeão Regional Absoluto de Singulares Masculinos", refere a nota sobre as partidas decisivas.

"Já nos Pares Masculinos, Guilherme Marques voltou a estar na ribalta pois juntou-se a Alexandre Zdimal para conquistar o título. No encontro da final, Marques e Zdimal venceram por 6-0 e 6-3 os colegas de clube, João Faria Paulino e Rúben Cardoso", acrescentou.

Em Pares Mistos, a competição trouxe "muita emoção ao longo do fim-de-semana. E o protagonista voltou a ser o mesmo: Guilherme Marques juntou-se a Diana Oliveira, também do Roberto Costa TC, e após uma meia-final decidida no último set (3-6, 6-4 e 10-4 diante de Cortez e Marote), voltou-se a repetir o equilíbrio diante de Lourenço Faria Paulino e Madalena Fernandes e apenas decidido por dois pontos (6-2, 1-6 e 10-8)", realça.