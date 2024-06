2.156 realizaram Prova Final de Português

Realizaram-se, esta segunda-feira (17 de junho), as Provas Finais do 3.º Ciclo de Português e de Português a nível de escola, do 9.º ano de escolaridade, e os Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário de Geografia A e de História da Cultura e das Artes, do 11.º ano de escolaridade.

A Prova Final de Português foi realizada, em 27 escolas, por 2156 dos 2162 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 99,7%.

Já a Prova Final de Português a nível de escola foi efetuada, em 23 estabelecimentos de ensino, pelos 120 alunos inscritos.

O Exame Final de Geografia A foi realizado, em 15 escolas, por 404 dos 444 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 91%.

E o Exame Final de História da Cultura e das Artes foi efetuado, em 12 estabelecimentos de ensino, por 142 dos 168 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 84,5%, reporta a tutela, acrescentando que todo “o processo decorreu de forma tranquila”.