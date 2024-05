Madeira registou mais de 23 mil cancros do sangue em 25 anos

Entre 1998 e 2022, foram identificados um total de 23.805 tumores hematológicos [cancros que afectam os tecidos e células do sistema hematopoiético, que inclui a medula óssea, o sangue e os órgãos linfoides como os gânglios linfáticos e o baço]. Destes, 309 foram mieloma múltiplo, o terceiro tumor hematológico com maior incidência. A idade média situou-se nos 71 anos.

As conclusões são de estudo epidemiológico apresentado por um grupo de especialistas do Serviço de Saúde da Região, em representação do Registo Oncológico da Região Autónoma da Madeira (RO-RAM), num congresso internacional na Suíça, divulgou hoje pelo SESARAM.

O grupo de trabalho do RO-RAM que participou na 48.ª edição do Congresso - GRELL 2024, na cidade de Lausanne, entre 15 e 17 de Maio, é constituído por cinco pessoas: Pedro Berenguer (bioquímico), Cláudia Fraga (médica especialista em Medicina Interna), Sara Müller (nutricionista), Patrícia Serrão (administrativa do RO-RAM), sendo este Registo coordenado por Carolina Camacho (médica oncologista).

Além dos membros do RO-RAM, foram autores deste estudo: Michelle Cordeiro (médica patologista), Marlene Pires (médica patologista) e Carlos Lima (médico-cirurgião, especialista em cancro da mama e professor de Epidemiologia, na Universidade Federal de Sergipe, no Brasil).

O RO-RAM tem vindo a participar neste evento do Grupo de Epidemiologia e Registro de Cancro em Países de Língua Latina (GRELL) desde 2004, mas esta é a primeira vez que foi convidado a fazer uma comunicação oral em congresso internacional, além de uma comunicação em painel, ao lado de trabalhos que tiveram por base as populações de países no seu todo.

Na comunicação oral foi apresentada uma série epidemiológica descritiva, de 25 anos (1998-2022) de tumores hematológicos, abordando especificamente os pontos principais de cada tumor deste tipo. Já a comunicação em painel foi dedicada exclusivamente ao mieloma múltiplo. Ambos os trabalhos abordaram as principais tendências de diferentes variáveis, como a taxa de incidência, taxa de mortalidade, sobrevivência média por ano de diagnóstico, sexo, idade, entre outros.

Refira-se que o GRELL tem como função promover a investigação epidemiológica do cancro, reunindo informação do registo de casos de cancro em populações geográficas bem definidas, neste caso, nos países de língua latina.