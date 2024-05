Grupo Sousa renova parceria com Banco Alimentar da Madeira

O protocolo de cooperação entre o Grupo Sousa e o Banco Alimentar da Madeira foi renovado esta tarde, mantendo-se assim o transporte de papel da Madeira para Lisboa e de alimentos de Lisboa para a Madeira.

A assinatura deste protocolo de cooperação, que tem a duração de um ano, decorreu na sede da instituição, em Santo António, e foi assinado pela presidente do Banco Alimentar da Madeira, Fátima Aveiro, e pelo administrador e CSO do Grupo Sousa, Pedro Frazão.

"Isto é o reconhecimento do trabalho que o Banco Alimentar tem vindo a fazer, assim como das inúmeras equipas de voluntários que prestam o seu tempo a esta causa social. Temos de ter a consciência de que o Banco Alimentar não existe apenas durante um dia nem durante as recolhas, mas sim durante todo o ano. Assim o papel de todos os voluntários e de todas as instituições é determinante para que tudo isto seja bem sucedido", disse Pedro Frazão, destacando a importância do apoio do transporte do continente para a Madeira e da exportação do papel que as pessoas já não utilizam.

E acrescentou: "este modelo funciona, com provas dadas", atribuído o mérito ao Banco Alimentar.

Já a presidente do Banco Alimentar da Madeira, Fátima Aveiro, destacou a importância do protocolo com o Grupo Sousa e com a Câmara Municipal do Funchal.

"Muitos dirigem-se cá e entregam o papel que vai depois para Lisboa para uma empresa e que posteriormente entrega a verba à Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares que adquire os alimentos para grandes quantidades. O transporte é assegurado através do Grupo Sousa", explicou, sublinhando que sem estas parcerias não seria possível cumprir a acção da instituição.