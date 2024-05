Presidente do Paul do Mar recebido com aplausos na ‘sede’ do CDS

O presidente da Junta de Freguesia do Paul do Mar, no concelho da Calheta, foi recebido com aplausos na ‘sede’ desta noite do CDS pela única vitória que os centristas alcançaram até ao momento, que motivou os únicos festehos por agora.

Paulo Rodrigues conseguiu 50,51% dos votos, ao conquistar 197 votos.

No concelho, o CDS ficou em 4.º lugar, com 9% dos votos (594 votos), atrás do PSD (51,78%), PS (12,82 %) e JPP (11,12 %).

Ao nível concelhio, o melhor resultado, até ao momento, do CDS foi alcançado em Santana, cuja autarquia é liderada pelos centristas. Aqui o partido ficou em 3.º lugar, com 13,71% dos votos, ou seja, 534 eleitores.