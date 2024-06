Selecionador checo diz que Portugal é favorito e pede coragem à sua equipa

O selecionador da República Checa, Ivan Hasek, afirmou hoje que Portugal é uma das seleções favoritas no Euro2024 de futebol e salientou que a sua formação tem de ter coragem e jogar como equipa para ter sucesso.

"Portugal tem jogadores que alinham nos principais clubes, muitos deles são as estrelas desses clubes, e é um dos favoritos. Mas, apesar disso, queremos ganhar", disse Ivan Hasek, na conferência de imprensa de antevisão, que decorreu na Red Bull Arena, em Leipzig, palco da partida.

O encontro entre Portugal e a República Checa, da primeira ronda do Grupo F, está agendado para terça-feira, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa) e terá arbitragem do italiano Marco Guida.

O técnico, de 60 anos, salientou que todos os jogadores portugueses são famosos, o que não acontece com os checos, e que a única fórmula para o sucesso é jogar como equipa, com coragem para avançar no terreno, uma vez que "só defender não chega".

Ivan Hasek, que assumiu o cargo de selecionador em janeiro desde ano, já depois de a República Checa ter garantido o apuramento, afirmou que é importante entrar bem no torneio continental, mas frisou que o primeiro jogo não vai decidir nada.

"O mais importante é o último jogo, o primeiro jogo não decide nada. Vamos jogar contra um dos favoritos e estamos ansiosos por começar. Temos todos os jogadores prontos para a estreia", salientou.

Em relação à maneira de jogar de Portugal, o selecionador checo salientou que observaram os jogos da seleção lusa e que sabem que pode jogar de diferentes maneiras e com diferentes executantes, mas garantiu que a sua equipa está pronta.

"Sabemos como Portugal joga e como o Roberto Martínez também utiliza, por vezes, os três centrais. Estamos prontos para muitas variações, sabemos como podem mudar a maneira de jogar e estamos prontos para reagir", disse.

Antes de terminar, Ivan Hasek falou sobre Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, que classificou como um dos melhores.

"Queremos parar Ronaldo. Ronaldo é dos melhores e os meus jogadores podem dizer que jogaram contra ele e, até, podem vir a dizer que tiveram sucesso. Seria algo para lembrar toda a vida", concluiu.