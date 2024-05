“A eleição do deputado do Bloco de Esquerda não está garantida”, adverte Roberto Almada

“O Bloco de Esquerda (BE) sempre valorizou as sondagens, sejam elas benéficas ou não para o Bloco. No entanto, queremos recordar que isto é apenas o retrato de um determinado momento, o momento em que foi feita a própria sondagem. E desse ponto de vista, apesar de esta sondagem dar um deputado ao BE, nós queremos muito claramente dizer aos eleitores que a eleição do deputado do BE não está garantida. Se as pessoas não forem votar no dia 26 de Maio, no próximo domingo, no BE, o Bloco poderá ficar fora do Parlamento. É por isso que apelo a todos os eleitores que se revêm no BE, que acham que o BE faz falta no Parlamento, para não deixarem de ir votar, porque só o voto elege deputado”, adverte Roberto Almada, cabeça-de-lista do BE.

Insiste por isso no apelo: “O deputado do BE, repito, não está garantido. E como não está garantido, se as pessoas não forem votar, o Bloco pode ficar fora do Parlamento, porque esta sondagem pode não se verificar no próximo domingo, quando contarmos os votos depois de fecharem as urnas”.

A três dias das eleições antecipadas para a Assembleia Legislativa da Madeira, hoje é notícia a sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M.