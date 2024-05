ADN alerta para o "risco extremo" da localização dos principais serviços da Madeira

A candidatura do ADN às Regionais do próximo domingo revela as suas "preocupações profundas" sobre a "falta de medidas adequadas por parte das autoridades na protecção da vida dos madeirenses".

Em causa, revela o partido em nota emitida, está a localização da "maioria das infra-estruturas críticas do arquipélago, que estão situadas em áreas de risco extremo" em caso de tsunami, conforme confirmou o simulacro realizado ontem pelo Serviço Regional de Protecção Civil.

"Após todos estes anos, a tutela só agora se apercebe" do risco, critica a candidatura.

A verdade é que falharam no planeamento e na autorização da construção destas infra-estruturas em locais de risco. Não há responsáveis e, pior ainda, não existem soluções realísticas para resolver ou mitigar estes problemas. Continuam a planear construções de infra-estruturas em áreas de risco, como a futura esquadra da PSP da Ponta do Sol, localizada junto a uma linha de água onde já existem escola, centro de saúde e piscina. ADN

O ADN propõe "a instalação de geradores de potência média a elevada, com reservas de combustível suficientes para pelo menos uma semana", bem como a criação de "reservas de combustível para veículos de emergência localizadas fora das zonas de risco".

"É imperativo agir antes que seja tarde", atenta.