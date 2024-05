ADN alerta para "inexistência de saneamento básico nas zonas altas"

Numa acção de campanha levada a cabo esta segunda-feira, na freguesia de Santo António, a Alternativa Democrática Nacional (ADN) alerta para a "a problemática da inexistência de saneamento básico nas zonas altas da Madeira", assim como para os "sérios riscos para a saúde pública que decorrem da situação actual".

"O saneamento básico não é uma responsabilidade apenas das câmaras municipais, mas também do próprio Governo Regional, que está em falta com esse compromisso para com os cidadãos", afirmou Miguel Pita, cabeça-de-lista do aprtido às próximos eleições regionais, sublinhando a importância de uma actuação coordenada e eficaz para resolver o problema. "Santo António, uma das freguesias mais populosas do concelho, com cerca de 26 mil habitantes, tem sido particularmente afectada pela ausência de uma rede adequada de saneamento básico e pela deficiência na fiscalização e manutenção das infraestruturas existentes", refere a nota enviada.

Miguel Pita destacou que a gestão inadequada e a inexistência de saneamento básico têm resultado em "várias situações de risco para a saúde pública", devido às frequentes descargas de esgotos e fossas para as ribeiras e levadas. Estes problemas são particularmente preocupantes à medida que se aproxima a época balnear, quando se espera que as praias ostentem bandeiras azuis, mas os banhistas podem ser confrontados com a presença de dejectos flutuantes, criando um contraste alarmante.

O candidato do ADN lamentou que, em pleno século XXI, a rede de saneamento básico continue inexistente em muitas áreas do concelho, especialmente nas zonas altas. Reafirmou o compromisso da candidatura em realizar um levantamento exaustivo dos problemas existentes e em reforçar o investimento no sector para garantir uma solução eficaz e duradoura.

"A nossa candidatura defende a realização de um levantamento dos problemas e o reforço do investimento no sector", concluiu Miguel Pita, apelando à acção urgente e eficaz do Governo Regional e das autoridades municipais para proteger a saúde e o bem-estar dos cidadãos.