Polícia alemã dispara sobre homem com machado antes do jogo Países Baixos

A polícia alemã informou hoje ter disparado contra um homem que ameaçou agentes com um machado e um 'cocktail molotov' em Hamburgo, na Alemanha, horas antes do início do jogo Países Baixos - Polónia, tendo o suspeito ficado ferido.

Os agentes da polícia abriram fogo depois de o homem se ter recusado a largar o machado, atingindo-o numa perna, indicou a agência noticiosa alemã DPA, citando a polícia de Hamburgo.

Os 'media' alemães publicaram imagens de um homem caído na rua e rodeado de paramédicos e de polícias.

O incidente ocorreu no bairro de St. Pauli, no centro da cidade portuária de Hamburgo, que fica no norte do país, e que estava repleta de adeptos antes do jogo de hoje entre os Países Baixos e a Polónia para o Campeonato Europeu de Futebol 2024 (seleções masculinas).

O porta-voz da polícia disse também que não havia qualquer indicação inicial de que o incidente estivesse relacionado com a partida desportiva.

Durante o campeonato europeu de futebol, que começou na sexta-feira e decorre até 14 de julho, a polícia alemã está em alerta máximo, por receio de haver atos de violência por parte dos adeptos e ataques terroristas.

Na sexta-feira, a polícia matou a tiro um homem que atacou mortalmente outro homem e mais tarde feriu três pessoas que assistiam pela televisão ao jogo entre a Alemanha e a Escócia numa cidade do leste da Alemanha.

A polícia informou hoje que o motivo do ataque ainda não era claro.