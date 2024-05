“Estas sondagens não demonstram o que a população transmite”, assegura o MPT

“Estas sondagens não demostram o que a população nos transmite”, assegura Válter Rodrigues, cabeça-de-lista do MPT. O candidato adverte: “Se os madeirenses e porto-santenses quer melhores ordenados, melhores serviços, melhor qualidade de vida, melhor saúde, etc., tem de votar no Partido da Terra. Somos o único partido aqui na região que defendeu o emprego qualificado dos nosso e mais não podemos aceitar que pessoas que trabalhem na restauração e serviços não falem português”, concretiza.

A sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M indica que o PSD ganha, o JPP regista a maior subida e o PS não consegue descolar. CDU e PAN saem do parlamento e o MPT não consegue eleger. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 23 de Maio.