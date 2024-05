Mais de 5.000 detidos por tráfico de droga desde Janeiro na Venezuela

As autoridades da Venezuela anunciaram que mais de 5.000 pessoas foram detidas no país desde janeiro por crimes relacionados com o tráfico de substâncias estupefacientes e psicotrópicas.

O chefe da Superintendência Nacional Antidrogas (Sunad) venezuelana disse que até à data foram apreendidos quase 22 toneladas de droga em 4.026 processos. "Há 5.030 detidos relacionados com estes crimes", acrescentou.

Richard López Vargas sublinhou na rede social X (antigo Twitter) que "é importante realçar o grande trabalho efetuado pela Polícia Nacional Bolivariana [PNB, polícia militar] na luta contra o microtráfico".

Em 2023, 15.250 pessoas foram detidas pelas autoridades venezuelanas por suspeitas de participarem em atividades relacionadas com o tráfico de drogas, em 11.832 procedimentos policiais, segundo dados da Sunad.