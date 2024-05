Guterres "triste" pela morte de Raisi envia condolências a Governo e povo iranianos

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU) endereçou hoje condolências ao Governo e povo do Irão pela morte do Presidente iraniano e membros do governo num desastre aéreo, manifestando-se "triste" com os óbitos, indicou o porta-voz de António Guterres.

"O secretário-geral está triste com a morte de Seyyed Ebrahim Raisi, Presidente da República Islâmica do Irão, de Hossein Amir-Abdollahian, ministro dos Negócios Estrangeiros, e seus colegas num acidente de helicóptero em 19 de maio", disse em comunicado o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.

O líder da ONU expressou as suas condolências às famílias daqueles que perderam a vida na queda da aeronave, assim como "ao Governo e ao povo da República Islâmica do Irão".

As equipas de socorro iranianas recuperaram hoje os restos mortais de Ebrahim Raisi e dos outros oito passageiros que seguiam no helicóptero que se despenhou no domingo no noroeste do Irão, anunciou a organização humanitária Crescente Vermelho.

O helicóptero que transportava também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, despenhou-se na zona de Kalibar e Warzghan, na província do Azerbaijão Oriental, no noroeste do país.

Poucas horas antes, o Governo iraniano confirmava a morte de Raisi, acrescentando que o desastre não vai causar "qualquer perturbação na administração" do país.