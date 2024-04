Galeria de arte 'IMPULSO’ abre na Zona Velha do Funchal

A cidade do Funchal terá uma nova galeria de arte, anunciou hoje a presidente da autarquia, durante a apresentação da 2ª edição do projecto ‘IMPULSO’, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Dinamizado pelo Departamento de Cultura do município, o projecto, lançado em 2023, “tem por objectivo apoiar anualmente jovens artistas entre os 18 e os 25 anos, para que possam desenvolver os primeiros projectos artísticos, fazendo da arte a sua própria profissão”, destacou Cristina Pedra.

A edil assume que a galeria surge da "necessidade de colmatar a falta de espaços expositivos e de trabalho criativo abertos aos jovens para expor, produzir e comercializar a sua própria arte".

Assim, o espaço ‘IMPULSO', localizado na Zona Velha, funcionará a tempo inteiro e permitirá que um jovem tenha três exposições de artes visuais ao longo do ano.

Já Sandra Nóbrega, directora do Departamento da Cultura, sublinhou que o projecto ‘IMPULSO' implica, anualmente, um investimento em cada jovem artista no valor de 5 mil euros. “É um projecto que faz mover, estimular e incentivar a produção artística”, frisou.

No âmbito deste projecto, a Câmara Municipal do Funchal convida um jovem curador(a) para programar o IMPULSO que define um tema orientador da programação.

O espaço’ IMPULSO’ receberá três exposições anuais: duas a convite do curador e a terceira seleccionada através da 'open call'. Todos os intervenientes têm direito a um mês de residência artística no espaço, com porta aberta para a criação da exposição que fica aberta ao público por três meses, sendo que durante os mesmos cada um será responsabilizado por organizar uma inauguração, uma conversa com os artistas e um evento de encerramento.

No final de cada ano, será lançado um catálogo que resume a actividade dos artistas.

“Queremos dar meios e ser uma ferramenta para fazer nascer muitos jovens artistas e consolidarem como atividade, também, profissional”, sublinhou Cristina Pedra.

A edição 2024 do ‘IMPULSO' tem a participação de 5 artistas no projeto, que decorrerá de 10 a 12 de Julho, no Teatro Municipal Baltazar Dias e no Auditório do Jardim Municipal: Laura Aguilar (teatro), Rodrigo Rodrigues (dança), Simão Duarte (música), Ana Jeez (artes visuais), Michel Freitas (cinema).