Rui Barreto diz que novo hospital será referência internacional

O secretário regional da Economia, Mar e Pescas disse hoje, no Porto, onde participa na sessão de encerramento do evento “SHT-Science to Health to Tech - H-INNOVA”, que o envolvimento da Região em projectos ligados à tecnologia e, neste caso concreto, na área da saúde, coloca-nos numa "posição privilegiada" nos cuidados à população e aos utentes em particular.

Rui Barreto considera que um dos exemplos que ilustram esse privilégio "é o projecto H-innova, o qual coloca a Madeira na vanguarda tecnológica na área da saúde, numa lógica de melhorar a eficiência, a qualidade e a melhoria dos cuidados a prestar aos madeirenses, porto-santenses, mas também àqueles que nos visitam e que possam necessitar de atenção e cuidados médicos".

Para o secretário regional da Economia, Mar e Pescas, "o hospital do futuro na Madeira será de referência internacional pela tecnologia aliada ao humanismo dos profissionais e da sua competência".