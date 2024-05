PLAZA Madeira promove jogos matemáticos de tabuleiro para alunos da Região

O PLAZA Madeira recebe, nos dias 16 e 17 de Maio, 206 alunos de 16 escolas da Região, que vão participar em vários jogos matemáticos de tabuleiro.

Destinada a alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário, a iniciativa, intitulada 'I Jogos Matemáticos no PLAZA Madeira', terá lugar no primeiro piso do centro comercial, decorrendo em dois horários – 10h00 às 12h00 e 14h00 às 16h00, indica nota à imprensa.

Vão participar nestes jogos as seguintes escolas: EBS Gonçalves Zarco; EB1|PE|C de Água de Pena; Colégio Infante D. Henrique; EB2|3 da Torre; EB1|PE de São Martinho; Externato de São João; EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva; EB Dr. Horácio Bento Gouveia; EB1|PE|C do Lombo do Guiné; EBS Padre Manuel Álvares – Polo do Campanário; EB|PE Dr. Eduardo Brazão de Castro; EB1|PE do Campanário; EB|PE do Porto da Cruz; Colégio dos Salesianos; EB1|PE Ribeiro Domingos Dias e EB1|PE da Tabua.

Desenvolvida no âmbito do 'Campeonato Regional de Jogos Matemáticos', um projecto da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação da Madeira, esta iniciativa visa promover o desenvolvimento de competências matemáticas, ao nível da concentração, visualização de sequência de jogadas, ponderação e avaliação de alternativas baseadas em processos de decisão. Através de jogo de tabuleiro pretende-se também contribuir para o desenvolvimento pessoal e social, com jogos de estratégia, de observação e de memorização, e incentivar a criatividade e rigor do raciocínio, conclui a mesma nota.