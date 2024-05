Madeira Roller Marathon está de volta no final de Maio

O Madeira Roller Marathon regressa, no final deste mês, com duas provas, uma a ter lugar no Faial, outra na Calheta, materializando a descentralização pretendida, promovendo a modalidade e a Região.

Nos dias 30 e 31 de Maio, acontece a 'Biosfera Roller Skate', na referida freguesia nortenha; no dia 1 de Junho tem lugar a 'Calheta Roller Skate'.

No total, estão inscritos até ao momento 156 atletas, de 16 países. De acordo com a organização, a lista de participantes dever ser considerada "de luxo", onde se destaca Nil Llop (Espanha), campeão do Mundo e medalhado nos Jogos Olímpicos da Juventude. Nota, também, para Aura Quintana, colombiana que é campeã do Circuito Mundial Maratonas.

No continente italiano, destaque para Daniel Niero, campeão do Mundo de júniores e campeão da Europa oito vezes, que ultimamente tem estado dedicado ao Gelo; Edda Paluzzi, campeã europeia e medalhada no Mundial. Do Paraguai vem Julio Ortiz, vice-campeão do Mundo e medalhado na última Maratona Mundial; junta-se Fran Vanhoutte, medalha de bronze no último Campeonato do Mundo.

O Madeira Roller Marathon, que está novamente incluído na World Inline Cup, sendo a etapa de abertura do circuito mundial, que passará por Rennes, Harbin, Berna, Berlim e Sarasota, nos Estados Unidos da América.

"Estão, assim, criadas todas as condições para a Madeira ser o centro do Mundo da competição de estrada em patins em linha, proporcionando à população regional o contato próximo com os mais conceituados atletas mundiais da modalidade, recebendo mais uma prova de excelência desportiva", refere a organização, em comunicado.