Homem detido no consulado iraniano em Paris não tinha armas consigo

O homem detido no consulado iraniano na capital francesa não tinha armas, segundo a polícia de Paris, na sequência do alerta sobre um homem suspeito, que possivelmente transportava uma granada e um colete de explosivos.

Sob anonimato, um oficial da polícia de Paris disse à agência Associated Press que os agentes estavam a verificar a identidade do homem, mas garantiu não terem sido encontradas armas no indivíduo e no seu veículo.

O oficial indicou não estar autorizado a ser identificado publicamente de acordo com a política da polícia.

Alguns dos polícias, agentes especiais e bombeiros que estiveram no consulado foram vistos posteriormente a abandonar o local após a detenção, mas permaneceu montado um cordão policial.

O trânsito voltou a circular na zona.

A fonte citada pela AP disse que o homem foi visto por volta das 11h00 locais (10h00 de Lisboa) e que a polícia lançou uma operação especial imediatamente após o alerta.

Imagens da televisão francesa e das redes sociais mostram a polícia a cercar o edifício.

O incidente ocorre numa altura em que aumentam as tensões no Médio Oriente e que Paris se prepara para acolher os Jogos Olímpicos de verão.