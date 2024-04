Com a inauguração, hoje, do empreendimento habitacional ‘Varandas do Atlântico’ - 34 apartamentos - a CooLobos - Cooperativa de Habitação Económica de Câmara de Lobos eleva para "quase 500 fogos" o total de apartamentos construídos nos 45 anos de existência.

Dados revelados por Arlindo Gomes, presidente da Cooperativa.