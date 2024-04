Activista russo que ajudou refugiados ucranianos a regressar a casa morre na prisão

O ativista russo Alexandr Demidenko, que ajudou centenas de ucranianos a regressarem a casa após o início da invasão da Ucrânia, morreu na prisão onde se encontrava detido preventivamente, de causa ainda não conhecida, informou hoje a família.

A notícia da morte de Demidenko, 61 anos, foi dada através de meios de comunicação social considerados independentes, com o site Vazhnie Istorii ('Histórias Importantes') a informar que o ativista morreu na sexta-feira, na prisão n.º 3 da região transfronteiriça de Belgorod, ainda que o seu advogado só tenha recebido a notícia quando foi hoje visitá-lo.

Por enquanto desconhece-se a causa da morte de Alexandr Demidenko que se encontrava detido preventivamente desde outubro de 2023, depois de ter sido acusado de posse ilegal de armas.

O referido site adianta que o ativista deveria ser transferido nestes próximos dias para São Petersburgo, prevendo-se que as autoridades judiciais agravassem a acusação.

Após o início da guerra da Ucrânia, Demidenko começou a ajudar refugiados ucranianas a atravessar a fronteira, tendo dado abrigo a muitos deles na sua casa.

De acordo com outros voluntários, o ativista foi detido pelas milícias populares num posto fronteiriço, tendo aparecido alguns dias mais tarde com vários hematomas no corpo.

A polícia encontrou na sua casa uma granada dos anos 40 do século passado, o que o levaria a ser condenado a duas penas de 10 e 30 dias de prisão 'administrativa', após o que lhe foi aberto um processos criminal por posse ilegal de armas.

A mulher de Alexandr Demidenko disse que a granada da Segunda Guerra Mundial foi encontrada pelo ativista no terreno da sua casa, embora não tenha tido oportunidade de avisar as autoridades.