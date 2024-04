Mais de 9.000 crianças retiradas da região russa de Belgorod

ais de 9.000 crianças foram retiradas da região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, informou hoje o governador regional, Vyacheslav Gladkov.

"Cerca de 400 das nossas crianças chegaram a Vologda e Volgogrado. No total, mais de 9.000 menores que residem na região de Belgorod estão atualmente em outras regiões", escreveu Gladkov no Telegram.

A 19 de março, as autoridades de Belgorod anunciaram planos para retirar cerca de 9.000 crianças para locais mais seguros devido à intensidade dos ataques ucranianos com 'drones', foguetes e fogo de artilharia.

Como os moradores de Belgorod usam abrigos durante a ameaça de mísseis?



Todos os dias, Belgorod é alvo de bombardeios vindos da Ucrânia, mas a vida local não para.

Cada pessoa vai sobre suas próprias tarefas, mas o sinal de perigo de mísseis muda drasticamente seus planos. pic.twitter.com/8XHO6H0wG0 — Militar.Ru (@militar_ru) March 29, 2024

A Rússia tem relatado quase diariamente, há várias semanas, o abate de 'drones' e mísseis em regiões fronteiriças com a Ucrânia, particularmente em Belgorod, que tem sofrido várias incursões de milícias voluntárias russas que lutam do lado ucraniano.

Segundo as autoridades de Belgorod, desde 12 de março na região, 26 civis morreram e 187 ficaram feridos devido aos ataques ucranianos.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991, após a desagregação da antiga União Soviética, e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.