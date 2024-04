Sismo com magnitude preliminar de 4,8 sacode área metropolitana de Nova Iorque

Um terremoto com magnitude preliminar de 4,8 abalou a densamente povoada área metropolitana de Nova Iorque na manhã de hoje, indicou o Serviço Geológico norte-americano.

A agência relatou um terremoto com magnitude preliminar de 4,8, com epicentro perto do município de Lebanon, em Nova Jérsia, registado cerca das 10:20 locais (15:20 em Lisboa).

O Corpo de Bombeiros de Nova Iorque declarou não houver relatos iniciais de danos.