Sismo com magnitude 5.7 em duas ilhotas gregas sem causar danos

Um sismo com magnitude 5.7 atingiu hoje as ilhotas Estrófades, no Mar Jónico (oeste), na Grécia, sem causar vítimas ou danos importantes, revelaram o Observatório Euro-Mediterrânico e os meios de comunicação social locais.

"O tremor telúrico foi registado às 09:12 locais (07:12 GMT) a uma profundidade de 20 km, numa região onde os sismos são frequentes", declarou o sismólogo Gerassimos Papadopoulos à televisão pública Ert.

Segundo Gerassimos Papadopoulos, a este terramoto seguiram-se dois tremores secundários, com magnitude de 2,9 e de 4,5.

O tremor de terra foi sentido na ilha vizinha de Zaquintos e na península do Peloponeso.

O Observatório de Atenas tinha inicialmente assinalado dois sismos sucessivos de magnitude 5.2 e 5.7, mas Gerassimos Papadopoulos não excluiu "um erro do sistema" e assinalou um único sismo de magnitude 5.7 na escala de Richter.

As Estrófades são constituídas por duas ilhotas, uma desabitada e a outra com um mosteiro.

A Grécia está situada sobre grandes falhas geológicas e os sismos ocorrem frequentemente, especialmente no mar, mas geralmente sem causar vítimas ou danos importantes.

O último sismo fatal de magnitude 7 na Grécia ocorreu em 30 de outubro de 2020 no Mar Egeu, entre a ilha grega de Samos e a cidade de Esmirna (Turquia ocidental).