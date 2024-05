Aproveite para fazer uma escapadinha pelo Báltico viajando por duas das capitais mais bonitas: Riga, na Letónia, é considerada um centro cultural devido aos muitos museus, e também verdadeiro caleidoscópio de estilos arquitetónicos que passam pelos icónicos prédios de madeira até à art noveau. A não perder a Cidade Medieval exclusiva para pedestres, os muitos restaurantes e lojas e os bares da famosa Praça Livu.

Logo a sul encontramos a Lituânia e a sua capital, Vilnius. É fundamental descobrir a história, cultura e arte desta cidade considerada uma das mais “verdes” da Europa devido aos jardins e abundantes espaços arborizados, e famosa pelos mais de 1200 edifícios medievais e 48 igrejas...

Lituânia | Escapada a Vilnius

Pacote de 4 dias/ 3 noites – desde 385€ por pessoa

Partidas: Lisboa

Validade: Maio a 26 de Outubro de 2024

O preço é desde, por pessoa em alojamento duplo e inclui passagem aérea em classe económica com Air Baltic, 3 noites de estadia no hotel e regime seleccionados, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações legais) e Seguro de Viagem.

Não inclui despesas de reserva, voo de/para Funchal, transfers, taxas municipais, despesas de carácter pessoal.

Letónia | Escapada a Riga

Pacote de 4 dias/ 3 noites – desde 785€ por pessoa

Partidas: Lisboa ou Porto

Validade: 30 de Outubro de 2024 a 13 de Fevereiro de 2025

O preço é desde, por pessoa em alojamento duplo e inclui passagem aérea de acordo em classe económica com a Air Baltic, 3 noites no Hotel Radisson Blue Latvija**** com pequeno-almoço buffet, passeio guiado pela cidade velha com guia local em português, entrada para o Museu de História e Navegação, transfers de chegada e saída, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas alterações legais e Seguro de viagem.

Não inclui despesas de reserva, voo de/para Funchal, transfers, taxas municipais, despesas de carácter pessoal.

Letónia e Lituânia | Escapada ao Báltico

Pacote de 5 dias/ 4 noites – desde 825€ por pessoa

Partidas: Lisboa ou Porto

Validade: Maio a 2 de Janeiro de 2025

O preço é desde, por pessoa em alojamento duplo e inclui passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica com a Air Baltic, estadia de 2 noites em Riga e 2 noites em Vilnius em hoteis de 4* com pequeno-almoço, visitas em privado com guias locais em língua espanhola, trajeto Riga / Vilnius em autocarro regular, transfers privados de chegada a Riga e de saída em Vilnius (de/para aeroporto), taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alteração legal e Seguro de viagem.

Não inclui despesas de reserva, voo de/para Funchal, transporte de/para terminal autocarro, taxas municipais, despesas de carácter pessoal.

Tanto os preços como as disponibilidades estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas, contacte:

Intertours Travel Consulting

291208920

[email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a nossa newsletter aqui.

Fotos: Vilnius - foto de Vitalijs Barilo na Unsplash; Riga - foto de Anatolii Bazarov na Unsplash; Riga - foto de Darya Tryfanava na Unsplash; Vilnius - foto de Igor Gubaidulin na Unsplash