Mortalidade diminuiu 10,2% em 2023 na Madeira

O número de mortes registadas em 2023 diminuiu 10,2% face ao ano precedente, revelam os indicadores demográficos hoje publicados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Em 2023, registaram-se 2.787 óbitos, menos 316 do que em 2022 (3.103 óbitos), representando uma quebra de 10,2%. Da totalidade de óbitos registados neste ano, 81,1% ocorreu para indivíduos com 65 ou mais anos (86,4% no País) e 52,6% para indivíduos com idades iguais ou superiores a 80 anos (60,1% em Portugal).

O número de óbitos variou ao longo dos meses do ano. O registo mais alto ocorreu no mês de Janeiro (291 óbitos) e o mais baixo no mês de Novembro (182 óbitos).

"Em 2023, ocorreram 1.366 óbitos de homens (49,0%) e 1.421 de mulheres (51,0%). Desde o início do século, só a partir de 2010 é que o número de óbitos de mulheres passou a superar o de homens, com excepção do ano de 2016", observa a DREM.

No ano em referência, contabilizou-se 1 óbito de um bebé com menos de 1 ano (3 em 2022) e 5 óbitos fetais de mães residentes na RAM (7 em 2022).

Em consequência, a taxa de mortalidade infantil diminuiu para 0,6 óbitos por mil nados vivos (1,7 em 2022), valor abaixo da média nacional (2,5 óbitos por mil nados vivos).

Os dados apresentados pela DREM são apurados com base em informação registada nas Conservatórias do Registo Civil até Março de 2024. "Sublinha-se, ainda, que a informação relativa aos óbitos de 2023 está sujeita a revisões após a codificação das causas de morte do respectivo ano", aponta a DREM.