Centro de Saúde do Porto Santo mantém certificação de nível Bom

O Centro de Saúde Dr. Francisco Rodrigues Jardim, no Porto Santo, manteve a certificação de nível Bom, por parte do Comité de Certificação do Departamento da Qualidade na Saúde da Direção Geral de Saúde (DGS).

De acordo com uma nota de imprensa emitida pelo Serviço Regional de Saúde da RAM (SESARAM), esta certificação data do dia 18 de Abril de 2024, acrescentando que o nível Bom fora atribuído em Maio de 2022, ao Centro de Saúde Dr. Francisco Rodrigues Jardim, no Porto Santo, segundo o disposto no âmbito do Modelo de Certificação de Unidades de Saúde do Ministério da Saúde.

Ainda de acordo com o SESARAM, "a certificação deste Centro de Saúde é válida até Maio de 2027" e resulta de "uma auditoria de avaliação realizada, a 9 de Abril de 2024, pela DGS ao respectivo Centro de Saúde".

"Nesta auditoria ficou assegurado o nível de certificação inicialmente obtido e reconhecidas as novas áreas de melhoria implementadas, que abrangem o cidadão, como foco dos serviços que compõem esta Unidade de Saúde. Abrange ainda, os próprios profissionais de saúde, como responsáveis pelo desenvolvimento de um serviço com capacidade técnica, com segurança, qualificado e preparado para a transição para a nova Unidade Local de Saúde do Porto Santo", avança ainda o SESARAM.

O Serviço Regional de Saúde conclui a nota reconhecendo e agradecendo "às equipas todo o trabalho, dedicação, empenho e profissionalismo, de forma a tornar possível, a melhoria contínua da qualidade e segurança dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos do Porto Santo".