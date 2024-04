Madeira recebeu 21.º Fórum de arbitragem

A Madeira recebeu ontem e hoje aquele que foi a 21.ª edição do Fórum de Arbitragem, inciativa do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que decorre duas vezes por ano, de forma descentralizada, para discutir questões de fundo para a arbitragem nacional, juntando no mesmo espaço todos os Conselhos de Arbitragem das associações de futebol regionais.

O primeiro dia do evento, ficou marcado pela sessão de abertura, que contou com a participação do diretor regional de Desporto da Madeira, David Gomes, Nuno Moreira em representação da Câmara de Machico e do representante da Câmara Municipal do Funchal, Duarte Cordeiro, além do presidente da Associação de Futebol da Madeira (AFM), Rui Marote, e do presidente do conselho de arbitragem da AFM, Manuel Costa.

Durante o dia de sábado, o maior destaque foi para a apresentação de um Plano de Desenvolvimento Estratégico para a arbitragem nacional, com foco em três vectores fundamentais: o recrutamento, a formação e a avaliação.

Um dos grandes objectivos deste projecto é criar um plano de recrutamento e retenção de árbitros e árbitras, mediante um apoio efetivo ao nível de recursos humanos a este trabalho desenvolvido pelas associações dIstritais e regionais, com a criação de uma equipa dedicada a este tema. Ainda neste questão, merece nota de realce a questão da importância da psicologia desportiva no desenvolvimento dos árbitros.

Na hoje, a par das intervenções de vários presidentes de CA regionais, foi convidada a contribuir a APAF, na pessoa de Sérgio Mendes, e da ANTF, por Manuel Gomes (conhecido por prof. Neca).

Na sua intervenção, o presidente do CA da FPF, Fontelas Gomes, respondeu a todas as dúvidas dos dirigentes presentes, exortando os seus homólogos regionais a fazerem uma aposta ainda maior na arbitragem feminina, falou ainda do aumento do número de horas de formação, entre vários outros temas, bem como o previsto crescimento do número de cursos de arbitragem a realizar, tal como o incremento da oferta de formação complementar,

Foram ainda homenageados os presidentes dos CA das ADR que terminam mandato, Rogério Santos, da AF Setúbal, e Cunha Antunes, da AF Braga, além de entregues os diplomas de participação a todos os presentes.

A sessão de encerramento contou com a presença de Arménio Pinho, em representação da Direção da FPF, que destacou o apoio da instituição ao crescimento do futebol, neste caso particular com incidência na arbitragem.

Finalmente, foi anunciado que a próxima edição do Fórum de Arbitragem terá lugar em Évora.