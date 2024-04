Cunha e Silva, Guilherme Silva e Rui Abreu candidatos para a Mesa, Conselho Regional e Conselho de Jurisdição

Apenas foi entregue uma candidatura à Mesa, Conselho Regional e Conselho de Jurisdição. João Cunha e Silva volta a ser o candidato a presidente da Mesa do Congresso, Guilherme Silva é o primeiro membro do Conselho Regional, e Rui Abreu que é recandidato a presidente do Conselho de Jurisdição.

O prazo para a entrega de candidaturas expirou às 17 horas, e são votadas este domingo de manhã, entre as 9 e as 11 horas.

A sessão de encerramento do Congresso acontece a partir do meio-dia.