Vamos Virar a Página!

Nestas celebrações dos 50 anos do 25 de abril, importa fazer a reflexão do que estes anos de democracia trouxeram ao nosso povo madeirense? O que os governantes até o dia de hoje possibilitaram aos madeirenses e porto-santenses?

Nestes 50 anos o povo madeirense apenas conheceu um partido no executivo madeirense. Será por resistência à mudança? Ou pela dependência, subserviência ou até medo? Somos uma pequena região, onde as oportunidades de emprego são limitadas, onde as pessoas são próximas, e a Liberdade facilmente condicionada.

Será que podemos afirmar que conquistámos 50 anos de liberdade, de escolhas verdadeiramente livres na nossa Região?

Como pode um povo fazer livres escolhas quando mantemos uma das mais elevadas taxas de risco de pobreza? Quando estamos perante um poder de compra abaixo das restantes regiões do País?

Como pode um povo fazer livres escolhas quando ainda estamos no pódio do analfabetismo?

Como pode um povo fazer livres escolhas quando milhares de famílias, na Região, aguardam uma habitação condigna? Ou como pode fazer livres escolhas, quando o acesso à saúde está condicionado por uma interminável lista de espera, onde o cidadão desconhece a sua posição e quando irá receber cuidados devidos, seja uma cirurgia, uma consulta ou um exame?

Continuamos com profundas desigualdades na nossa Região, e não há dúvida que agora é o momento de virar a página.

Queremos ser referência, uma Região de oportunidades para todos e não apenas para alguns. Mas é preciso, juntos, virar a página. Sem medo. Dar oportunidade a novas e diferentes prioridades políticas, mais justas, com mais igualdade. Apoiando as famílias onde é mais necessário, em mais e melhor acesso à saúde, à habitação, educação para todos, melhores empregos e melhores salários. Só assim alcançaremos uma sociedade mais bem preparada e com maior resiliência social e económica.

As prioridades do Partido Socialista da Madeira estão bem definidas:

- Educação gratuita, desde a creche ao ensino superior. Garantir a fixação de professores e educadores na Região, com a sua vinculação e fim das quotas;

- Valorização salarial e da carreira dos funcionários públicos, acompanhada de redução dos pontos SIADAP (para alteração do posicionamento remuneratório e progressão na carreira) e aumento do subsídio de insularidade;

- Apoio à aquisição de primeira habitação, com uma garantia por parte do Governo Regional para obtenção de 100% de financiamento na banca, e aumento dos apoios ao arrendamento;

- Mais profissionais de saúde, para melhores respostas na saúde e transparência nas listas de espera;

- Mais apoio ao sector primário, valorizando o trabalho dos nossos agricultores, como produtores de banana, uva e cana-de-açúcar;

- Baixar o IVA e IRS, aumentando os rendimentos dos madeirenses, com diversificação e crescimento económico, criando empregos mais qualificados e melhor remunerados.

Só votando no PS é possível uma mudança no governo da Madeira.

Faltam menos de 30 dias, ajude-nos a virar esta página na Madeira.