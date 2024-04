Preço da gasolina mantém-se e o do gasóleo baixa 1 cêntimo

Os preços máximos dos combustíveis mais consumidos na Região, fixados por portaria do Governo Regional, pouco mudam a partir da próxima semana, com a gasolina a manter-se e o gasóleo a baixar muito residualmente.

Assim, segundo os valores máximos de venda publicados esta sexta-feira pela Direcção Regional dos Transportes Terrestres, no caso da gasolina sem chumbo IO95, o preço máximo de venda mantém-se nos 1,688 euros a partir da próxima segunda-feira.

Já o gasóleo rodoviário e o gasóleo colorido, baixam um cêntimo por litro cada. O primeiro passará a custar 1,391 euros por litro abastecido e o segundo 1,072 euros.

Os novos preços reflectem a alteração da taxa do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) em vigor na Região, "conciliando a proteção do ambiente com as necessidades de apoio às famílias e às empresas no domínio energético", assinala o Governo Regional na portaria publicada no JORAM.