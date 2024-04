Euro sobe e atinge 1,07 dólares

O euro subiu ontem e atingiu 1,07 dólares, após ter sido divulgado que a atividade empresarial na zona euro continuou a aumentar em abril.

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0700 dólares, quando na segunda-feira seguia a 1,0648 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa cambial do euro em 1,0674 dólares.

A atividade empresarial na zona do euro aumentou em abril pelo segundo mês consecutivo, após nove meses de "queda constante", embora a expansão tenha sido "modesta" e esteja "muito abaixo" do ritmo observado há um ano, foi hoje anunciado.

O avanço do índice PMI da atividade na zona euro do Hamburg Commercial Bank (HCOB), elaborado pela S&P Global e publicado hoje, situa-se em 51,4 pontos em abril, o valor mais elevado em onze meses, mais 1,1 pontos do que em março (50,3 pontos) e acima de 50 pontos, que separa o crescimento da contração.

A moeda europeia negociou entre 1,0640 e 1,0709 dólares.

Divisas................terça-feira...........segunda-feira

Euro/dólar............1,0700.................1,0648

Euro/libra............0,86245...............0,86245

Euro/iene.............164,83.................164,83

Dólar/iene............154,80.................154,80