A Alternativa na Educação

No ano em que comemoramos os 50 anos do 25 de abril, “o dia inicial inteiro e limpo” que conquistou a liberdade, a democracia, a tolerância e o nascer de um novo tempo, onde o poder do voto foi colocado nas mãos do povo, os madeirenses têm, nas próximas eleições legislativas regionais, a 26 de maio, mais uma oportunidade para fazer história e mudar o futuro da Região, votando por uma alternância política, por uma verdadeira alternativa e por uma Autonomia de projeto e de proposta ao serviço dos seus reais interesses.

O PS-Madeira é a alternativa. O nosso programa eleitoral abrange todas as áreas do nosso desenvolvimento, mas, aqui e agora, vou apresentar apenas algumas propostas relacionadas com a área da educação. Medidas políticas fundamentais, tanto no sentido de valorizar a profissão docente, tornando-a também mais atrativa para as novas gerações, como também com o objetivo de resolver alguns dos problemas que foram esquecidos, ao longo de quase 50 anos de poder laranja, por falta de visão estratégica e de vontade política.

O PS-Madeira defende a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva, que não deixe ninguém para trás. Com os professores, o pessoal não docente, os pais/encarregados de educação e a sociedade envolvente, numa linha de mútua cooperação, investiremos nas melhores estratégias pedagógicas e organizacionais que garantam o sucesso de todos e de cada um, independentemente das suas diversidades, necessidades e potencialidades.

Com o PS a governar, a gratuitidade dos manuais escolares, da alimentação e das creches será uma prioridade a juntar ao apoio ao alojamento para os estudantes do ensino superior que se encontram deslocados e ao fim das propinas para todos os alunos madeirenses. Garantiremos ainda o financiamento de 3 milhões de euros por ano à UMa, a criação de um Pólo Universitário dedicado ao turismo no Porto Santo e a conceção de um novo modelo de formação profissional.

Ao nível das carreiras dos professores, com o Governo Regional do PS, todos os docentes com três anos de serviço serão vinculados aos quadros da Região, serão eliminadas de forma definitiva as quotas para os professores acederem aos 5.º e 7.º escalões, será criado um apoio ao transporte para os professores que lecionam em locais mais afastados das suas zonas de residência e será negociado um novo modelo de avaliação, mais justo e dignificante.

Além de assumirmos o compromisso de contratar mais pessoal não docente para as escolas, iremos investir na valorização das suas carreiras, dando prioridade também à revisão do Sistema de Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP-RAM) de forma a acelerar os ritmos de progressão nas carreiras.

O PS-Madeira é a alternativa. Com Paulo Cafôfo a governar a Região, ninguém será perseguido nem saneado. Todos contam. Assumimos o compromisso de implementar um modelo de desenvolvimento assente em medidas políticas estruturantes e exequíveis direcionadas para a resolução concreta dos problemas dos cidadãos e das cidadãs, melhorando a sua qualidade de vida e garantindo o futuro sustentável da nossa terra.