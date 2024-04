PSD elogia Marcelo por lembrar figuras históricas da democracia e salienta apelo ao diálogo

O líder parlamentar do PSD elogiou hoje o discurso do Presidente da República no parlamento por evocar as principais figuras da história democrática nacional e salientou os apelos ao diálogo e à construção de políticas públicas.

Hugo Soares falava aos jornalistas no parlamento, no final da sessão solene comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, depois de questionado sobre o teor do discurso proferido pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Creio que o Presidente da República fez um discurso muito abrangente, em que saudou as principais figuras da história democrática portuguesa. Creio que fez bem, porque celebrar os 50 anos do 25 de Abril é também celebrar a História e honrar aqueles que a construíram. Fê-lo de uma forma muito genuína, expressando o sentimento de todos os portugueses", sustentou o presidente da bancada social-democrata.

Hugo Soares apontou também que o Presidente da República "tem repetidamente deixado uma mensagem com apelo ao diálogo e à construção de políticas públicas que possam melhorar a vida dos portugueses".

Interrogado sobre a posição de Marcelo Rebelo de Sousa a favor de reparações pelo passado colonial de Portugal, o líder da bancada social-democrata recusou-se a comentá-las.

"Hoje é dia de fazer comentário -- e eu que não sou comentador - às intervenções que ocorreram dentro do hemiciclo nesta sessão solene", argumentou.

Hugo Soares preferiu antes destacar que o PSD, na sessão solene do 25 de Abril, na Assembleia da República, "foi o único partido que deu voz a uma cidadã independente, que demonstrou ser o exemplo do que se pretende neste parlamento: Diálogo, abertura, modernidade e construção de futuro".

Pelo Grupo Parlamentar do PSD, hoje, na sessão solene do 25 de Abril, falou a sua jovem deputada Ana Gabriela Cabilhas.