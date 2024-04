JPP insta Governo Regional a pagar 1,50 euros por cada quilo de uva 'tinta negra'

O Juntos Pelo Povo insta o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Ambiente e Agricultura, a aumentar o valor pago aos viticultores por cada quilograma de uva da casta 'tinta negra' descarregada, para 1,50 euros.

Em nota emitida, o partido aponta que tem mantido reuniões com os viticultores,q ue reclamam a "dignificação e a valorização de quem trabalha a terra, neste caso específico de quem produz a matéria prima para um dos produtos mais emblemáticos da Região – o Vinho Madeira".

Para o JPP "é incompreensível que há 30 anos os viticultores recebessem 1,02 €/kg (205 escudos) de uva Tinta Negra e, hoje, o valor assumido pelas Casas é, praticamente, o mesmo, 1,05€/kg", pelo que a candidatura Às Regionais assume o compromisso de garantir o aumento do valor pago para 1,50€/kg "já este ano se for dada a confiança do JPP".