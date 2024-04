Primeira selecção nos Jogos Paralímpicos tinha feridos da Guerra Colonial

A primeira seleção portuguesa presente em Jogos Paralímpicos foi uma equipa masculina de basquetebol em cadeira de rodas, que participou em Heidelberg1972 com combatentes feridos na Guerra Colonial, depois de dois pioneiros em Stoke-Mandeville em 1959.

Segundo explica à Lusa o presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), José Manuel Lourenço, Portugal até se fez representar primeiro nos Jogos de Stoke-Mandeville, um precursor dos Paralímpicos, na sua oitava edição, em 1959 na cidade britânica com o mesmo nome.

"Estiveram dois militares da Força Aérea, José Correia Frade e Orlando Silva, no tiro com arco", recorda.

A estreia de Portugal nos Jogos Paralímpicos foi no BCR Fernando Neves, um dos atletas presentes em Heidelberg, Alemanha, em 1972, lembra os desafios vividos à época

Jorge Carvalho, antigo professor na Faculdade de Motricidade Humana (FMH) e coordenador do Desporto da Conferência de Ministros da Juventude e Desporto (CMJD) da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, baliza a participação em entrevista à Lusa.

"Na altura, eram deficientes de guerra, muitos do Ultramar. Estavam no Centro de Reabilitação do Hospital de Alcoitão e no Hospital Ortopédico de Santana. Um deles teve a lesão na Guiné, António Vilarinho. Mantém-se ativo no desporto", recorda.

O antigo chefe de missão em cinco participações em Jogos Paralímpicos, de resto, destacou Vilarinho como um dos exemplos mais notórios daquela seleção -- além da longevidade no desporto.

Vilarinho foi baleado na Guiné, durante a Guerra Colonial, mas isso não o impediu de continuar a jogar basquetebol até aos setentas, dando visibilidade à reivindicação das pessoas com deficiência na sua cidadania plena em sociedade.

Aqueles 11 atletas chegaram aos Paralímpicos num contexto de utilização do desporto em programas de reabilitação física no pós-guerra, seja após a I Guerra e depois a II Guerra Mundial, destacando-se o trabalho de Ludwig Guttman, que "foi convidado para estar em Portugal e dar o parecer da construção do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão", aberto em 1966.

50 anos da participação portuguesa nos Paralímpicos de Heidelberg 1972 Em 1972, Portugal chegava à principal montra mundial do desporto para pessoas com deficiência, os Jogos Paralímpicos.

"Em Stoke-Mandeville, recebeu profissionais do setor de saúde, que foram fazer lá estágio. Foi esta combinação, por um lado Guttman, que esteve em Portugal, e depois Stoke-Mandeville, que levou a que Portugal integrasse o desporto no programa de reabilitação, e depois participasse nos Jogos", frisa Jorge Carvalho.

O setor da saúde teve, assim, "um peso importante" para esta seleção pioneira, contando com António Botelho e Vilarinho, e que venceu um dos quatro jogos que disputou, com a Suíça, cedendo ante Espanha, Bélgica e Canadá.

Numa reportagem da Super Interessante, citada no portal "É Desporto", Vilarinho lembrava o mundo diferente que encontrou em Heidelberg, onde as pessoas com deficiências não eram tratadas como "o coitadinho".