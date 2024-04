19.º Congresso Regional do PSD-Madeira termina este domingo

No âmbito do 19.º Congresso Regional do PSD-Madeira terão lugar, hoje, dia 21 de Abril, entre as 9h00 e as 11h00, no Centro de Congressos da Madeira, as votações para a eleição da Mesa do Congresso, do Conselho Regional e do Conselho de Jurisdição.

Relativamente às listas entregues, importa referir que João Cunha e Silva recandidata-se à presidência da Mesa do Congresso, tendo como vice-presidentes Paulo Fontes e Adolfo Brazão, enquanto que Rui Abreu é recandidato a presidente do Conselho de Jurisdição, com João Paulo Marques como vice-presidente deste órgão. Nota, ainda, para o facto do social-democrata Guilherme Silva ser apontado, na lista entregue e sujeita à votação amanhã, como o primeiro membro do Conselho Regional". Gabinete de Comunicação do PSD-M

Depois desta votação realiza-se a Sessão de Encerramento do Congresso.

Saiba que outros assuntos marcam a agenda deste domingo:

11h00: Aniversário da Freguesia Ilha - Santana;

15h00: Marítimo joga contra o FC Porto para o Campeonato Nacional da I Divisão sub-15, no Complexo Desportivo do Marítimo;

15h00: 39.º Encontro de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira, na Ribeira Brava;

15h00: Abertura oficial do 'The Pavilion', na Casa Velha do Palheiro;

15h30: L. Vilaverdense defronta o Marítimo em jogo a contar para a II Liga, no Estádio Cidade de Coimbra.

Principais acontecimentos registados no dia 21 de Abril, Dia Mundial da Criatividade e Inovação e Dia Mundial de Oração pelas Vocações:

753 a.C.- Fundação de Roma por Rómulo, segundo a tradição.

1500 - A armada de Pedro Álvares Cabral avista terra de Vera Cruz.

1509 - Henrique VIII sobe ao trono de Inglaterra.

1870 - O Presidente norte-americano, Ulysses Grant, decide a favor de Portugal, contra a Inglaterra, sobre a soberania da Ilha de Bolama.

1910 - Morre, com 74 anos, o escritor, jornalista e conferencista norte-americano Samuel Langhorne Clemens, Mark Twain, autor de "As Aventuras de Tom Sawyer".

1914 - Apresentação parlamentar do projeto de Lei 134-A, pelo qual se autorizava o Governo a conceder a uma empresa portuguesa o estabelecimento e exploração da indústria siderúrgica em Portugal,

1915 - É inaugurado o Theatro Circo, em Braga.

1929 - Bento Gonçalves é eleito secretário-geral do PCP, em conferência do partido realizada na clandestinidade.

1954 - Um batalhão francês é enviado para a Indochina para defender a base de Dien Bien Phu.

1956 - Egito, Arábia Saudita e Iémen assinam a aliança militar, em Jedda.

1960 - É inaugurada a cidade de Brasília, nova capital do Brasil, projeto do arquiteto brasileiro Óscar Niemeyer.

1967 - Golpe de Estado na Grécia. Militares tomam o controlo do país.

1974 - Sob coordenação de Vítor Alves, é concluída a versão final do Programa do Movimento das Forças Armadas.

1975 - Criação do cargo de Provedor de Justiça e suas atribuições, pelo Decreto-Lei n.º 212/75.

1979 - O partido do bispo Abel Muzorewa vence as eleições no Zimbabué, conquistando o domínio do primeiro Parlamento de maioria negra.

1985 - Morre, com 75 anos, o Presidente eleito do Brasil, Tancredo Neves, dois dias antes da tomada de posse.

1987 - Começa, em Lisboa, o julgamento do chamado Caso Dopa, sobre crimes de burla e tráfico de divisas.

1988 - A Policia Judiciária encontra o corpo de Evo Fernandes, antigo secretário-geral da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

1989 - Decorre, em Lisboa, a primeira manifestação de agentes da Polícia da Segurança Pública (PSP), que termina em confrontos com o Corpo de Intervenção da própria polícia.

- A Nintendo lança a consola portátil Game Boy, desencadeando uma série de edições que banalizam os videojogos em suportes portáteis.

1990 - Morre, aos 97 anos, Erté, Romain de Tirtoff, designer russo, trabalhou para o Folies-Bergère em Paris de 1919 a 1930.

1993 - Maria Ondina Braga ganha o Prémio Eça de Queiroz com o romance "Nocturno em Macau".

1995 - Morre, aos 84 anos, José de Lemos, cartoonista que dedicou a sua vida a escrever e ilustrar jornais e revistas.

1996 - João Proença é eleito secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores (UGT), sucedendo a Torres Couto.

2000 - Os deputados russos ratificam o Tratado sobre a Proibição Total de Ensaios Nucleares.

2003 - Morre, com 70 anos, Eunice Waymon, Nina Simone, pianista, compositora e cantora de jazz norte-americana.

2004 - É assinado o contrato de aquisição de dois submarinos para a Marinha Portuguesa ao consórcio alemão GSC (German Submarine Consortium), por 770 milhões de euros.

2005 - O Congresso espanhol aprova a lei que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

2006 - O Governo apresenta a Rede de Cuidados Continuados de Saúde.

2007 - Paulo Portas vence as eleições diretas para a presidência do CDS-PP, com 74,6 por cento dos votos.

- O Tribunal de Recurso de Timor-Leste ratifica os resultados da primeira volta das eleições presidenciais que confirmam Francisco Guterres "Lu Olo" e José Ramos Horta como os candidatos à segunda volta, marcada para 09 de maio.

- Morre, aos 75 anos, Fu Tieshan, principal bispo chinês, nomeado pelo Partido Comunista da China sem o acordo do Vaticano.

2008 - Morgan Tsvangirai, chefe da oposição zimbabueana, encontra-se em Acra, capital do Gana, com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, e pede uma intervenção da ONU e da União Africana na crise política no Zimbabué.

- Morre, aos 103 anos, em Lisboa, a atriz Adelina Campos, considerada uma das mais antigas do teatro e cinema portugueses.

2009 - Conferência de Revisão sobre o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Conexas de Intolerância da ONU, em Genebra, designada Durban II, aprova, por aclamação, a Declaração final sobre o racismo.

2010 - Os Presidentes da Ucrânia e da Rússia, Victor Iuschenko e Dmitri Medvedev, respetivamente, assinam um acordo para prolongar por mais 25 anos a permanência da frota russa do Mar Negro no porto ucraniano de Sebastopol.

- Morre, aos 89 anos, o espanhol Juan António Samaranch, que liderou o Comité Olímpico Internacional entre 1980 a 2001.

2011 - Morre, com 50 anos, o músico Zé Leonel, um dos fundadores dos Xutos & Pontapés e dos Ex-Votos.

2012 - Morre António Lopes dos Santos, um dos fundadores do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, com 75 anos.

2013 - Carlos Silva, 51 anos, é eleito secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores (UGT) no XII Congresso em Lisboa.

2014 - Morre, aos 84 anos, Win Tin, jornalista e político, figura proeminente da luta pela democracia em Myanmar.

- Morre, com 86 anos, o pintor e arquiteto Carlos Calvet.

2015 - O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) confirma que 800 imigrantes morreram no naufrágio de uma traineira, ocorrido dois dias antes, no mar Mediterrâneo, depois de falar com os sobreviventes do desastre.

- O antigo Presidente islamita egípcio Mohamed Morsi, destituído pelo exército em 2013, é condenado, no Cairo, a 20 anos de prisão por estar implicado na detenção e tortura de manifestantes durante o mandato.

2016 - Morre, aos 57 anos, o músico e compositor norte-americano Prince Rogers Nelson, conhecido como Prince.

2017 - Morre, aos 54 anos, Kristine Kay Jepson, Kris Jepson, cantora lírica norte-americana que protagonizou "Doctor Atomic", de John Adams, e "Dead Man Walking", de Jake Heggie.

2019 - Oito explosões no Sri Lanka matam pelo menos 290 pessoas, entre as quais um português residente em Viseu, e provocam mais de 500 feridos

2020 - O Supremo Tribunal dos Países Baixos aprova a eutanásia em pessoas com demência avançada, mesmo que já não consigam reiterar o seu desejo, num esclarecimento jurídico resultante de um julgamento sem precedentes no país.

- Morre, aos 82 anos, o dramaturgo e pintor italiano António Tarantino.

2022 - Covid-19: A ministra da Saúde, Marta Temido, anuncia que o uso da máscara deixa de ser obrigatória, à exceção dos locais frequentados por "pessoas especialmente vulneráveis". A apresentação do certificado digital covid-19 ou um teste à covid-19 negativo também deixam de ser necessários para entrar em lares e visitar doentes nos hospitais.

- O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, discursa por videoconferência perante o parlamento português e pede apoio militar e diplomático, numa sessão solene com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa.

- Morre, com 90 anos, Mwai Kibaki, antigo Presidente queniano, ministro das Finanças responsável pelo plano Vision2030. Em 2010, o seu Governo fez aprovar uma nova Constituição.

2023 - O Presidente brasileiro, Lula da Silva, chega a Lisboa para uma visita de Estado de cinco dias a Portugal.

Este é o centésimo décimo segundo dia do ano. Faltam 254 dias para o termo de 2024.

Pensamento do dia: