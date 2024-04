Francisco Gomes garante que "Pessoas e Autonomia são bandeiras do Chega"

Francisco Gomes, deputado madeirense do Chega na Assembleia da República, acredita que os madeirenses são um povo informado e atento ao que se passa na Região, "pelo que saberão escolher com consciência, prudência e elevado sentido de responsabilidade" o futuro que querem para a Madeira e para o Porto Santo.

Os madeirenses e os porto-santenses sempre foram pessoas de Bem e sempre foram um povo de cultura, tradição, família e valores. Aliás, sempre foram, e são, um povo lutador, defensor dos seus direitos e, por isso, sempre rejeitaram a extrema-esquerda, o comunismo e o socialismo. Em boa verdade, socialismo, comunismo e extrema-esquerda nunca entraram na Madeira. Francisco Gomes, deputado do Chega-Madeira

Quanto aos desafios que se deparam aos partidos que vão a votos, em especial o Chega, Francisco Gomes aponta ao que acredita ser uma diferença fundamental entre o CHEGA e os ditos partidos do arco da governação.

"O enfoque do partido, quer a nível nacional, quer a nível regional, é apoiar as pessoas e garantir uma repartição mais justa dos rendimentos gerados pelo seu trabalho e pela economia do mercado. Ao contrário do PSD e do PS, que querem distribuir a pobreza por todos, nós queremos criar riqueza e repartir a riqueza criada de forma justa pelos cidadãos, sejam os do continente, sejam os das autonomias atlânticas".

A concluir, Francisco Gomes reforça o papel central que o aprofundamento da autonomia tem no pensamento do CHEGA e no projeto político que o partido ambiciona implementar no país.

Um dos nossos grandes desafios, como partido, é ajudar a criar as condições políticas que levem ao aprofundamento da autonomia, seja através do reforço dos poderes dos órgãos de governo próprio, da criação de um sistema fiscal próprio, da revisão da Lei das Finanças Regionais, da criação de uma linha ‘ferry’ entre o continente e a Madeira ou do cumprimento dos compromissos do Estados na Região, nomeadamente junto dos funcionários judiciais e das forças de segurança. Francisco Gomes, deputado do Chega-Madeira

Ainda sobre este assunto, Francisco Gomes reforça que, neste momento, o CHEGA é o único partido que verdadeiramente luta pela autonomia da Madeira.

"O PSD apenas se lembra da autonomia na campanha, para ludibriar os eleitores e fazer retórica. Já todos os outros partidos, nunca perceberam o que é a autonomia. Neste momento, apenas o CHEGA tem um discurso coerente e propostas válidas para ampliar a autonomia e defender os direitos dos madeirenses. Assumimos, com muito orgulho, essa bandeira como nossa", sublinhou.