IVBAM desloca-se até São Vicente para acompanhar evolução dos vinhedos

No âmbito do roteiro de visitas aos Viticultores da Madeira e do Porto Santo, Tiago Freitas e Gonçalo Tito Caldeira, do conselho directivo do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), deslocaram-se ao norte da ilha, nomeadamente ao Concelho de São Vicente, para testemunhar no local a evolução de diversos vinhedos.

A viticultora Laura Filipa Gouveia, numa área superior 2.200 m2, tem-se dedicado à casta Tinta Negra, garantindo o total escoamento de produção para as casas comerciais de Vinho Madeira.

Numa nota enviada, o IVBAM salienta "a dedicação e excelência no tratamento das videiras por parte destes viticultores de São Vicente".

"O compromisso do Governo Regional de aumentar 0,20€/Kg aos produtores da casta Tinta Negra. Ao aumento, outras medidas de apoio aos viticultores serão adotadas, no sentido de permitir um maior rendimento do sector", refere.