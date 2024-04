Conservatório promove masterclass com pianista Marta Menezes

Decorrerá amanhã no Conservatório uma masterclass de piano orientada por Marta Menezes, pianista portuguesa de grande destaque na sua geração.

Esta actividade realiza-se no Salão Nobre do Conservatório, das 14h00 às 17h30, e é aberta a alunos desta instituição.

"Marta Menezes concluiu a licenciatura e mestrado em piano na Escola Superior de Música de Lisboa. Prosseguiu os seus estudos em Londres, no Royal College of Music, e nos Estados Unidos. É doutorada pela Universidade de Indiana - Jacobs School of Music, tendo dedicado a sua pesquisa às Obras para Piano e Orquestra de Compositores Portugueses", refere o Conservatório através de uma nota de imprensa.

"Dando seguimento à parceria entre o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA) / Orquestra Clássica da Madeira (OCM), o Conservatório volta a receber artistas de renome, neste caso Marta Menezes, aclamada pianista portuguesa, que tem conquistado inúmeros palcos com o seu talento", acrescenta.

Refere ainda que "esta parceria volta a demonstrar ser uma mais-valia para os alunos, já que o Conservatório entende que as masterclasses são importantes para os jovens alunos desta instituição, ao lhes possibilitar o contacto com diferentes especialistas da sua área, durante seu percurso académico, pois permite-lhes receber conselhos de artistas reconhecidos e com mais experiência".

Nota biográfica de Marta Menezes:

Marta Menezes é uma das pianistas portuguesas mais destacadas da sua geração. Os seus recitais exploram o diálogo entre tradição e originalidade, através de propostas que realçam a nuance, a subtileza e a sensibilidade musical características da sua interpretação. O repertório cuidadosamente escolhido, que evidencia uma afinidade com Beethoven, vai do barroco à atualidade, e integra com frequência obras de compositores menos conhecidos, muitos deles portugueses.

Os seus compromissos para a temporada de 2023/24 incluem a sua estreia como solista com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, a Sinfonietta de Lisboa e com a Orquestra Clássica da Madeira, com as quais irá interpretar obras de E. Halffter, W. A. Mozart e F. Lopes-Graça.

Marta apresenta-se regularmente em concertos a solo, em música de câmara e com orquestra. Das suas colaborações recentes destacam-se os concertos com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, Orquestra Nacional de Espanha, Orquesta de València, Orquestra Filarmonia das Beiras, Orquestra Clássica do Centro, Orquestra Sinfónica de Thomar e Orquestra Sem Fronteiras. Trabalhou com maestros como Pedro Neves, Nuno Coelho, Jaime Martín, Karel Mark Chichon, Pedro Amaral, Jan Wierzba, Rui Pinheiro e Martim Sousa Tavares. Em recital, tem-se apresentado em auditórios e festivais por todo o mundo, como o National Centre for the Performing Arts (Pequim), St. Martin-in-the-Fields (Londres), XIII Festiwal Urodzinowy Fryderyka Chopina (Varsóvia), Festival Internacional de Música de Marvão e Centro Cultural de Belém (Lisboa).

Marta tem um papel activo na divulgação da música portuguesa, através da programação regular deste repertório nos seus concertos e da encomenda e estreia de obras de compositores contemporâneos. Dos projetos que criou recentemente, destaca-se '5 Encores para Beethoven' (2020), no qual apresentou os 5 Concertos para Piano do compositor e fez a estreia absoluta de 5 encores aos Concertos, encomendados a compositores da sua geração. Na passada temporada fez a estreia mundial do Concerto para Piano de Tiago Derriça, que lhe é dedicado.

Marta fez a licenciatura e mestrado em piano na Escola Superior de Música de Lisboa com Miguel Henriques, tendo também trabalhado com Jorge Moyano. Terminou o seu Mestrado com classificação máxima. Prosseguiu os seus estudos em Londres, no Royal College of Music, com Dmitri Alexeev, e, mais tarde, nos Estados Unidos, com Arnaldo Cohen. É doutorada pela Universidade de Indiana - Jacobs School of Music, tendo dedicado a sua pesquisa às 'Obras para Piano e Orquestra de Compositores Portugueses'.

Ao longo do seu percurso ganhou vários prémios e distinções, dos quais se destacam o 1º lugar no Concurso Beethoven no Royal College of Music, no Concurso Internacional de Piano de Nice Côte D'Azur, a Medalha de Prata de Valor e Distinção pelo seu percurso enquanto pianista, atribuída pelo Instituto Politécnico de Lisboa, e a Medalha de Prata nos Global Music Awards (Estados Unidos) pelo seu CD com obras de Beethoven e Lopes-Graça, nas categorias de Piano Clássico e Artista Emergente.